В трех регионах небольшой дождь: погода в Украине 5 января

07:12 05 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет пасмурная погода, в Центральном, Западном и Северном регионах пройдет небольшой дождь, на остальной территории страны сухо.
 
Ветер будет преобладать юго-западный, местами с переходом на западный

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

В Черкасской и Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.

На Полтавщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.

На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.

Западный регион Украины
На Львовщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

На Хмельнитчине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в западный, 5-9 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

На Волыни и Ровенщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

В Тернопольской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С..

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.

В Черновицкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

На Закарпатье пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

В Житомирской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

На Черниговщине пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.

На Сумщине пасмурно, осадки. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.

Восточный регион Украины
На Харьковщине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С

На Донетчине пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.

Южный регион Украины
В Запорожье пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

В Николаевской области пасмурно, без осадков Ветер юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.