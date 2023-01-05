В трех регионах небольшой дождь: погода в Украине 5 января

07:12 05 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет пасмурная погода , в Центральном, Западном и Северном регионах пройдет небольшой дождь , на остальной территории страны сухо.

Ветер будет преобладать юго-западный, местами с переходом на западный



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



В Черкасской и Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



На Полтавщине пасмурно, небольшие осадки. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.



Западный регион Украины

На Львовщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Хмельнитчине пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в западный, 5-9 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Волыни и Ровенщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Тернопольской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С..



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Черновицкой области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Закарпатье пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



В Житомирской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



На Черниговщине пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



На Сумщине пасмурно, осадки. Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



Восточный регион Украины

На Харьковщине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С



На Донетчине пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



Южный регион Украины

В Запорожье пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-9 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Николаевской области пасмурно, без осадков Ветер юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.



В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



В Киеве пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.