В субботу в Украине будет по-настоящему весенняя погода

По прогнозу синоптиков сегодня в Украине будет настоящая весенняя погода. Несмотря на возможные кратковременные дождики на левобережной части страны, на основной ее территории Укргидрометцентр прогнозирует довольно солнечную, сухую и теплую погоду.

Прогноз погоды на 27 марта:

Центральный регион Украины

В Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +13...+16 °С.

В Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской и Черновицкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +12...+15 °С.

В Закарпатской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +12...+15 °С.

Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +11...+14 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +10...+13 °С.

Южный регион Украины

В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +10...+13 °С.

В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +11...+14 °С.

В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +9...+12 °С.