Сегодня, 12 августа, в шести областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Укргидрометцентр предупреждает о надвигающемся резком ухудшение погоды, вызванном шквальными ветрами и грозами.
Согласно представленной синоптиками погодной карте, непогода затронет Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым.
Напомним, украинскую полярную станцию Академик Вернадский замело снегом. Высота снежного покрова - почти два метра. Температура воздуха -12°C, а по ощущениям, как -40, поделились полярники.
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