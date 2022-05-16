09:36 12 августа Киев, Украина

Сегодня, 12 августа, в шести областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Укргидрометцентр предупреждает о надвигающемся резком ухудшение погоды, вызванном шквальными ветрами и грозами.

"12 августа в юго-восточной части Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). 12-14 августа в восточных, Киевской, Сумской областях, 14 августа и в Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Согласно представленной синоптиками погодной карте, непогода затронет Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крым.

Напомним, украинскую полярную станцию Академик Вернадский замело снегом. Высота снежного покрова - почти два метра. Температура воздуха -12°C, а по ощущениям, как -40, поделились полярники.