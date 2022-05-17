В пятницу 13 августа в Украине будет солнечная погода

Несмотря на сочетание «пятницы и 13», погода в Украине в этот день по прогнозам синоптиков ожидается солнечной и сухой. Вот только на Востоке и в оккупированном Крыму возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в этот день будет колебаться в пределах +23...+28 градусов.
Прогноз погоды по регионам
На востоке Украины, в частности в Луганской и Запорожской областях, синоптики днем прогнозируют грозы. В то же время в оккупированном Крыму и в Донецкой области осадки ожидают и днем, и ночью.
При этом на Западе, Севере, Юге и в Центре весь день будет солнечная погода. Температура воздуха прогреется до комфортных + 25...+28 градусов.
В Киеве также будет хорошая и солнечная погода. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Осадков не предвидится.
Погода в городах Украины на 13 августа
Ужгород – + 25...+27
Львов – + 23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – + 23...+25
Черновцы – + 24...+26
Хмельницкий – + 24...+26
Луцк – + 23...+25
Ровно – + 23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – + 24...+26
Одесса – + 27...+29
Николаев – + 27...+29
Херсон – + 26...+28
Симферополь – + 25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – + 25...+27
Чернигов – + 25...+27
Сумы – + 25...+27
Полтава – + 25...+27
Днепр – + 26...+28
Запорожье – + 25...+27
Донецк – + 24...+26
Луганск – + 25...+27
Харьков – + 25...+27
Киев – + 25...+27
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