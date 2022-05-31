В последний день весны будет тепло, местами дожди: погода в Украине на вторник, 31 мая

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 31 мая, в стране ожидается довольно теплая погода, в некоторых регионах возможны грозовые дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Полтавской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
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