В последний день апреля в Украине будет в меру теплая погода

Не смотря на приближающийся к нам холодный воздух скандинавского происхождения, апрель в Украине завершится умеренно теплой погодой с небольшими дождями в нескольких областях. Теплее всего 30 апреля будет в центре и на юге страны, где воздух прогреется до +17°, на остальной территории преимущественно будет от +12° до +15°.

Так, на западе Украины тепло распределится неравномерно. Теплее всего будет на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +20°, а также и Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где ожидается +16°...+17°. На остальной территории будет не более +15°. При этом в Волынской и Хмельницкой областях вероятны небольшие дожди.

На севере Украины сегодня будет от +13° до +15°. Повсеместно ожидается небольшая облачность, а в Черниговской области - дожди.

В Центре также не обойдется без осадков. Здесь покапает в Кировоградской области. В течение дня ожидается от +14° до +18°, теплее всего - в Кривом Роге.

Жителей восточных областей ждет прохладный день, от +12° до +15°. Без осадков, небольшая облачность или облачно с прояснениями.

На юге Украины в последний апрельский день воздух прогреется до +16°...+18°. Без осадков, практически повсеместно ожидается небольшая облачность.

В Киеве на выходных будет сухо. 30 апреля ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью от +4° до +6°, а днем до +13°…+15°.