В некоторых регионах дожди: прогноз погоды в Украине на 26 сентября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных и северных областях страны пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+20 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+20 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом в восточный, 3 м/с. Температура воздуха +12…+14 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+20 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+20 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом в восточный, 3 м/с. Температура воздуха +12…+14 °С.
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