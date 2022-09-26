В некоторых регионах дожди: прогноз погоды в Украине на 26 сентября

07:02 26 сентября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных и северных областях страны пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.

В Черкасской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+20 °С.

В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.

В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+20 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Волынской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Житомирской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.

В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.

В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.

В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.

В Одесской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха  +20...+22 °С.

В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом в восточный, 3 м/с. Температура воздуха +12…+14 °С.