В некоторых областях Украины пройдут дожди и мокрый снег

По данным Укргидрометцентра, сегодня в восточных регионах и Винницкой и Черкасской областях Центральной Украины ожидаются дожди, местами мокрый снег. В западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем 0...-2 °С.
В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Киеве облачно, снег. Ветер северный с переходом в восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1…0 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем 0...-2 °С.
В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Киеве облачно, снег. Ветер северный с переходом в восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1…0 °С.
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