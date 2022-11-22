В некоторых областях Украины пройдут дожди и мокрый снег

07:04 22 ноября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в восточных регионах и Винницкой и Черкасской областях Центральной Украины ожидаются дожди, местами мокрый снег.  В западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица.
 
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.

В Черкасской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

В Кировоградской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем 0...-2 °С.

В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Сумской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.

В Херсонской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.

В Николаевской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.

В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Киеве облачно, снег. Ветер северный с переходом в восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха в течение суток составит -1…0 °С.