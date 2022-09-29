В некоторых областях дожди: погода в Украине на 29 сентября

По данным Укригидрометцентра, сегодня в Украине будет теплая погода, в некоторых районах западных, центральных и северных областях ожидаются несущественные осадки.
В Одесской, Херсонской и Запорожской областях сохранится «оранжевый» (чрезвычайный) уровень пожарной опасности.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Луганской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Луганской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
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