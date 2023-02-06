В Карпатах температура опустилась до -20 градусов

В Карпатах мороз достиг 20 градусов. Кроме того, из-за тумана ухудшилась видимость.
Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что на горе Пип Иван по состоянию на 8:00 зафиксировано 20 градусов мороза. Также на высокогорье держится густой туман, поэтому видимость снизилась до 20 метров. Ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с.
В связи со сложными погодными условиями, туристам рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье.
Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что на горе Пип Иван по состоянию на 8:00 зафиксировано 20 градусов мороза. Также на высокогорье держится густой туман, поэтому видимость снизилась до 20 метров. Ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с.
В связи со сложными погодными условиями, туристам рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии