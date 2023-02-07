В Карпатах продолжается снижение температуры

На высокогорье зафиксировали 22 градуса мороза. Об этом 7 февраля сообщил в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что по состоянию на 08.00 вторника на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северный, 5 м/с., температура воздуха -22°С.
Ранее Укргидрометцентр предупредил, что 6-7 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова, на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, а также в горах Львовской области.
Отмечается, что по состоянию на 08.00 вторника на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северный, 5 м/с., температура воздуха -22°С.
Ранее Укргидрометцентр предупредил, что 6-7 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова, на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, а также в горах Львовской области.
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