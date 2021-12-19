В Карпатах будут снег и морозы, а на востоке Украины – дождь со снегом

По прогнозу Укргидрометцентра 4 декабря на большей части территории Украины ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха немного выше нуля. Вот только на западе будет морозно ночью. В Карпатах спасатели предупреждают о снежных лавинах.

Погода в регионах

На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.

В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом. В то же время в оккупированном Крыму будет довольно тепло – до +14 градусов тепла. Однако на полуострове весь день ожидают дожди с сильным ветром – 7 – 12 метров в секунду.

В столице день пройдет без осадков. Днем столбики термометра будут показывать 0...+2 градуса.

Прогноз погоды в городах