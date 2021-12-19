В Карпатах будут снег и морозы, а на востоке Украины – дождь со снегом

По прогнозу Укргидрометцентра 4 декабря на большей части территории Украины ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха немного выше нуля. Вот только на западе будет морозно ночью. В Карпатах спасатели предупреждают о снежных лавинах.
Погода в регионах
На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.
В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом. В то же время в оккупированном Крыму будет довольно тепло – до +14 градусов тепла. Однако на полуострове весь день ожидают дожди с сильным ветром – 7 – 12 метров в секунду.
В столице день пройдет без осадков. Днем столбики термометра будут показывать 0...+2 градуса.
Прогноз погоды в городах
- Ужгород – 0...+2
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Винница – 0...+2
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +3...+5
- Херсон – + 6...+8
- Симферополь – + 12...+14
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – 0...+2
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Днепр – + 2...+4
- Запорожье – + 6...+8
- Донецк – + 5...+7
- Луганск – + 5...+7
- Харьков – +3...+5
- Киев – 0...+2.
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