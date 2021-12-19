В Карпатах будут снег и морозы, а на востоке Украины – дождь со снегом

06:20 04 Декабрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра 4 декабря на большей части территории Украины ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха немного выше нуля. Вот только на западе будет морозно ночью. В Карпатах спасатели предупреждают о снежных лавинах.

Погода в регионах

На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.

В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом. В то же время в оккупированном Крыму будет довольно тепло – до +14 градусов тепла. Однако на полуострове весь день ожидают дожди с сильным ветром – 7 – 12 метров в секунду.

В столице день пройдет без осадков. Днем столбики термометра будут показывать 0...+2 градуса.

Прогноз погоды в городах

  • Ужгород – 0...+2
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – + 6...+8
  • Симферополь – + 12...+14
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы – 0...+2
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр – + 2...+4
  • Запорожье – + 6...+8
  • Донецк – + 5...+7
  • Луганск – + 5...+7
  • Харьков – +3...+5
  • Киев – 0...+2.

Прогноз погоды в Украине 4 декабря от Укргидрометцентра