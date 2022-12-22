В четверг, 22 декабря, в Украине будет тепло, местами пройдут осадки

В Украину пришло потепление, 22 декабря будет преобладать теплая погода. Столбики термометров покажут +2+5 градусов. В западных областях максимально воздух прогреется до +3...+5 градусов. В то же время, на Востоке на 1 – 2 градуса будет холоднее, а на крайнем севере - 0+2 градуса.
Весь день небо на Юге будет облачным с прояснениями. Юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Воздух в южной части прогреется до +4+9 градусов, а в Крыму до +11.
Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных областях и на севере Украины: в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В западных областях максимально воздух прогреется до +3...+5 градусов. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный.
В Киеве 22 декабря предполагается небольшой дождь, местами вероятно с мокрым снегом. Столбики термометров днем покажут 3 градуса тепла.
Прогноз погоды на 22 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +7...+9
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – +2...+4
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...-2
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +5...+7
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
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