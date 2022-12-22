В четверг, 22 декабря, в Украине будет тепло, местами пройдут осадки

В Украину пришло потепление, 22 декабря будет преобладать теплая погода. Столбики термометров покажут +2+5 градусов. В западных областях максимально воздух прогреется до +3...+5 градусов. В то же время, на Востоке на 1 – 2 градуса будет холоднее, а на крайнем севере - 0+2 градуса.

Весь день небо на Юге будет облачным с прояснениями. Юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Воздух в южной части прогреется до +4+9 градусов, а в Крыму до +11.

Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных областях и на севере Украины: в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

В западных областях максимально воздух прогреется до +3...+5 градусов. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный.

В Киеве 22 декабря предполагается небольшой дождь, местами вероятно с мокрым снегом. Столбики термометров днем покажут 3 градуса тепла.

Прогноз погоды на 22 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – +2...+4

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...-2

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3