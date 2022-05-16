В четверг 12 августа Украину поделят пополам грозы

По данным Укргидрометцентра в четверг, 12 августа, в Украине ожидается противоположно разная погода, в зависимости от региона. Если на Востоке и юге синоптики прогнозируют грозы и дожди, то на западе будет сухо.

На Востоке Укргидрометцентр прогнозирует ливни с градом и шквальным ветром. Стоит подготовиться жителям Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Средняя температура днем + 26...+ 28 градусов, ночью – +17...+20.

Тем временем на Западной Украине будет облачно с прояснением. Ни днем, ни ночью осадков синоптики здесь не прогнозируют. Температура будет несколько ниже, чем на Востоке – +23...+25 градусов.

В Киеве будет сухо, солнечно и жарко. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26 градусов. Возможна облачность, однако дождей не будет.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, сухую солнечную погоду в Украине 12 августа будет определять циклон Эльфи. На Востоке же и юге Украины дожди будут создавать остатки атмосферного фронта.

Прогноз погоды в городах Украины на 12 августа

Ужгород – + 25...+27

Львов – + 23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 24...+26

Черновцы – + 24...+26

Хмельницкий – + 24...+26

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – + 25...+27

Одесса – + 28...+30

Николаев – + 28...+30

Херсон – + 28...+30

Симферополь – + 28...+30

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – + 25...+27

Чернигов – + 25...+27

Сумы – + 26...+28

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 25...+27

Запорожье – + 26...+28

Донецк – + 27...+29

Луганск – + 28...+30

Харьков – + 28...+30

Киев – + 24...+26