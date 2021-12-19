В центре и на юго-востоке будут дожди

05:29 12 Апрель Киев, Украина

Жителям  Киевской, Черкасской, Запорожской, Херсонской областей,  а также востока страны и Крыма стоит прихватить с собой зонты - синоптики обещают здесь облачную и дождливую погоду. В других областях будет преобладать солнечная весенняя погода.

Центральный регион Украины

В Винницкой области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +15...+17 °С.

В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +16...+18 °С.

В Полтавской и Кировоградской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +14...+16 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Ровненской, Волынской и Ивано-Франковской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +17...+19 °С.

Во Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С.

В Закарпатской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +17...+19 °С.

Северный регион Украины

В Житомирской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.

В Сумской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.

В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +17...+19 °С.

В Донецкой и Луганской областях облачно, дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской и Херсонской области облачно, дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +14...+16 °С.

В Николаевской и Одесской областях малооблачно, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.

В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.

Солнце взойдет в 6:08, а зайдет в 19:51. Долгота дня составит 13 ч. 43 мин.