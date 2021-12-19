В центре и на юго-востоке будут дожди

Жителям Киевской, Черкасской, Запорожской, Херсонской областей, а также востока страны и Крыма стоит прихватить с собой зонты - синоптики обещают здесь облачную и дождливую погоду. В других областях будет преобладать солнечная весенняя погода.
Центральный регион Украины
В Винницкой области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +15...+17 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +16...+18 °С.
В Полтавской и Кировоградской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +14...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ровненской, Волынской и Ивано-Франковской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +17...+19 °С.
Во Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С.
В Закарпатской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +17...+19 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.
В Сумской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.
В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +17...+19 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно, дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской и Херсонской области облачно, дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +14...+16 °С.
В Николаевской и Одесской областях малооблачно, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.
Солнце взойдет в 6:08, а зайдет в 19:51. Долгота дня составит 13 ч. 43 мин.
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