В большинстве областей сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 июня

06:57 15 июня Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 15 июня, в восточной и юго-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории сухо и тепло.