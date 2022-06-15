В большинстве областей сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 15 июня, в восточной и юго-восточной части страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории сухо и тепло.
Центральный регион Украины
В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +19...+22 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Житомирской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
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