Укргидрометцентр: В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

Зима ушла, но продолжает мстить за беспечность. Речь идет о гористой местности Карпат. По сообщению пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), объявлена значительная вероятность схождения снежных лавин в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Ранее сообщалось, что в Карпатах в ночь на 2 апреля выпало до 15 сантиметров мокрого снега.
Также сообщалось, что в швейцарских Альпах под лавиной погибла французская сноубордистка Жюли Помагальски, бывшая чемпионка мира.
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