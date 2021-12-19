Укргидрометцентр: В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность

13:10 03 Апрель Киев, Украина

Зима ушла, но продолжает мстить за беспечность. Речь идет о гористой местности Карпат. По сообщению пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), объявлена значительная вероятность схождения снежных лавин в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"По данным Укргидрометцентра, 3 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Карпатах в ночь на 2 апреля выпало до 15 сантиметров мокрого снега.

Также сообщалось, что в швейцарских Альпах под лавиной погибла французская сноубордистка Жюли Помагальски, бывшая чемпионка мира.