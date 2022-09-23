Укргидрометцентр рассказал, какая погода может быть зимой

16:24 23 сентября Киев, Украина





По словам метеорологов, сообщения о «чрезвычайно суровой зиме», распространяемых в медиа, не имеют научной основы, ведь составлять прогнозы с такой большой заблаговременностью нельзя.



Вместе с тем благодаря наблюдениям, которые ведутся в Украине 80 и более лет, можно определить тренды температурных режимов на сезон.



В Укргидрометцентре говорят, что результаты анализа температуры за последние 30 лет свидетельствуют о следующем: Укргидрометцентр рассказал, какую погоду можно ждать зимой 2022-2023 годов, учитывая метеонаблюдение за прошлые годы.По словам метеорологов, сообщения о «чрезвычайно суровой зиме», распространяемых в медиа, не имеют научной основы, ведь составлять прогнозы с такой большой заблаговременностью нельзя.Вместе с тем благодаря наблюдениям, которые ведутся в Украине 80 и более лет, можно определить тренды температурных режимов на сезон.В Укргидрометцентре говорят, что результаты анализа температуры за последние 30 лет свидетельствуют о следующем:

переход средней суточной температуры через +8 ° C в сторону снижения (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины происходит в третьей декаде октября, в других регионах – в начале ноября и позже;

средняя месячная температура зимой (особенно в январе и феврале) повысилась на 2-2,5°C;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурными показателями ниже 0°C;

сумма температур ниже 0°C в течение зимнего периода сократилась вдвое;

каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур;

переход средней суточной температуры весной через +8°C в сторону повышения происходит в первой декаде апреля и раньше (окончание отопительного периода).

Из этого Укргидрометцентр делает следующие выводы на зиму 2022-2023 годов:

средняя температура за период декабрь-февраль ожидается на 1-2°C выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов.

вероятность длительных холодов в зимний период в Украине минимальна;

вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 дней;

перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

Зиму 2022-2023 годов называют «самой сложной за все годы независимости». Тарифы на тепло не будут подниматься. В то же время глава «Нафтогаза» заявлял , что отопительный сезон начнут позже, а закончат раньше.

«Оператор ГТС» сообщал, что Украина к отопительному сезону будет иметь достаточно газа для умеренной зимы.