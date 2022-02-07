Украину ждут дожди и заморозки

Синоптики делают свои прогнозы о погоде в мае 2021 года. Жаркое лето в Украине так и не наступит в ближайшие дни. На выходных (15-16 мая) в регионах будет солнечная и теплая погода, а уже к концу месяца ожидают заморозки. О том, какую погоду ждать на протяжении месяца - узнавали наши журналисты.

После теплых выходных начнутся дожди и грозы.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что температура воздуха в субботу и воскресенье может повыситься.

"В ближайшие два дня будет достаточно теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +18… +24 градусов, на юге и востоке страны до +26 градусов. Но с воскресенья, 16 числа, могут наблюдаться отдельные кратковременные дожди", – сообщил он.

Осадки принесут атмосферные фронты, которые придут в Украину "сначала с запада, а потом с юго-востока".

В следующие три дня, 17, 18 и 19 мая, дожди усилятся. Местами пройдут грозы. Существенного похолодания как такового не будет, но из-за дождей и облачности ощущение будет не таким комфортным, как в предыдущие дни.

Сильные дожди ожидаются в понедельник, 17 мая. "Затем интенсивность осадков будет ослабевать, пройдут дожди различной интенсивности, где-то больше, где-тот меньше". Он уточнил, что с понедельника по среду (17-19 мая) "температурный фон понизится несущественно" – всего на 2-3 градуса по отношению к показаниям выходных.

С 19 мая дожди должны прекратиться. "Но температурный фон будет не слишком комфортным. Может быть прохладная погода, но без существенного похолодания", – уточнил синоптик.

По его словам, настоящей летней погоды пока ожидать не стоит. "Сейчас идут кратковременные понижения и повышения температуры, но сказать, что лето наступило, пока нельзя", – пояснил Мурмыло.