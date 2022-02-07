Украину ждут дожди и заморозки

Синоптики делают свои прогнозы о погоде в мае 2021 года. Жаркое лето в Украине так и не наступит в ближайшие дни. На выходных (15-16 мая) в регионах будет солнечная и теплая погода, а уже к концу месяца ожидают заморозки. О том, какую погоду ждать на протяжении месяца - узнавали наши журналисты.
После теплых выходных начнутся дожди и грозы.
Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, что температура воздуха в субботу и воскресенье может повыситься.
Осадки принесут атмосферные фронты, которые придут в Украину "сначала с запада, а потом с юго-востока".
В следующие три дня, 17, 18 и 19 мая, дожди усилятся. Местами пройдут грозы. Существенного похолодания как такового не будет, но из-за дождей и облачности ощущение будет не таким комфортным, как в предыдущие дни.
Сильные дожди ожидаются в понедельник, 17 мая. "Затем интенсивность осадков будет ослабевать, пройдут дожди различной интенсивности, где-то больше, где-тот меньше". Он уточнил, что с понедельника по среду (17-19 мая) "температурный фон понизится несущественно" – всего на 2-3 градуса по отношению к показаниям выходных.
По его словам, настоящей летней погоды пока ожидать не стоит. "Сейчас идут кратковременные понижения и повышения температуры, но сказать, что лето наступило, пока нельзя", – пояснил Мурмыло.
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