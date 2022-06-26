Украину захватывает жара, но спасут дожди и грозы, - прогноз на 26 июня

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 26 июня, в стране ожидается повышение температуры воздуха. В зависимости от областей Температура будет колебаться от 26 до 31 градуса с отметкой "плюс". Ночью столбик термометра опустится до 13-18 градусов тепла.
В южных областях ночью ожидаются дожди с грозами. На севере и в центре осадки вероятны на протяжении дня. В юго-восточных регионах сохранится сильный ветер с порывами до 18 м/с.
Прогноз погоды на 26 июня:
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +28...+31 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
Солнце взойдет в 04:47, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч 26 мин.
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