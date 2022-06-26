Украину захватывает жара, но спасут дожди и грозы, - прогноз на 26 июня

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 26 июня, в стране ожидается повышение температуры воздуха. В зависимости от областей Температура будет колебаться от 26 до 31 градуса с отметкой "плюс". Ночью столбик термометра опустится до 13-18 градусов тепла.

В южных областях ночью ожидаются дожди с грозами. На севере и в центре осадки вероятны на протяжении дня. В юго-восточных регионах сохранится сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Прогноз погоды на 26 июня:

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.

В Черкасской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.

В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.

В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.

В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +28...+31 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.

В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.

В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.

В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.

Солнце взойдет в 04:47, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч 26 мин.