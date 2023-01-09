Украину ожидают 15-18 градусов мороза

09:50 09 января Киев, Украина





Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Синоптики прогнозируют, что с 9 января в Украине ожидается значительная температурная амплитуда: от ночных 15-18 градусов мороза в Сумской, Харьковской, Полтавской областях до дневных +5+9 на западе.Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем 9 января теплее всего будет в западных областях, +4+9 градусов, на Левобережье -3-7 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла. Особый нюанс суток - сильный ветер! Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду", - написала Наталья Диденко в соцсетях.



Она призвала осторожно парковать автомобили, не находится под деревьямии рекламными конструкциями.

"Снег пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможен в западных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков", - добавила синоптик.



Также Диденко отметила, что в Киеве 9 января пройдет небольшой снег, а сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. А уже 13-14 января начнется потепление.