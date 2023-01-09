Украину ожидают 15-18 градусов мороза

Синоптики прогнозируют, что с 9 января в Украине ожидается значительная температурная амплитуда: от ночных 15-18 градусов мороза в Сумской, Харьковской, Полтавской областях до дневных +5+9 на западе.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она призвала осторожно парковать автомобили, не находится под деревьямии рекламными конструкциями.
Также Диденко отметила, что в Киеве 9 января пройдет небольшой снег, а сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. А уже 13-14 января начнется потепление.
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