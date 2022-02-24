Украину накроют дожди: погода на 28 мая

По информации синоптиков, непогода обойдет только Одесскую область, на остальной территории страны ожидаются дожди, местами град и грозы.
Местами прогнозируются ливни с выпадением более 20 мм осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь, грозы, град. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +25...+28 °С.
В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +25...+28 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.
В Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, грозы, град. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +21...+24 °С.
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, град. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +22...+25 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16°С, днем +24...+27 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +17...+20 °С.
Местами прогнозируются ливни с выпадением более 20 мм осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь, грозы, град. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +25...+28 °С.
В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +25...+28 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.
В Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, грозы, град. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +21...+24 °С.
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, град. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +22...+25 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16°С, днем +24...+27 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +17...+20 °С.
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