Украинцы дождались комфортных выходных: сегодня в стране не выше +29 °С

08:25 24 июля Киев, Украина





Центральный регион Украины Погода сегодня будет максимально комфортной по всей территории страны, воздух прогреется максимум до +29 °С. Осадки возможны только в Карпатах и на севере Черниговской и Сумской областей.



В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +26...+29 °С.



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +22...+25 °С.



Солнце взойдет в 5:15, а зайдет в 20:53. Долгота дня составит 15 ч 38 мин.