Украинцев ожидает опасная погода: дождь, снег, туман - прогноз на 15 января

Укргидрометеоцентр предупреждает о том, что в воскресенье, 15 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за дождей и мокрого снега.
По данным синоптиков, дожди с мокрым снегом ожидаются в воскресенье в восточных областях, а также в Закарпатье и Карпатах.
В других регионах Украины существенных осадков не будет. Синоптики прогнозируют туман на территории всей страны, кроме северных и восточных областей.
Отдельно Укргидрометеоцентр предупредил, что 15 января в некоторых регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления. Из-за ухудшения погодных условий установлен I (желтый) уровень опасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии