Украинцев ожидает опасная погода: дождь, снег, туман - прогноз на 15 января

07:10 15 января Киев, Украина

Укргидрометеоцентр предупреждает о том, что в воскресенье, 15 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за дождей и мокрого снега.

По данным синоптиков, дожди с мокрым снегом ожидаются в воскресенье в восточных областях, а также в Закарпатье и Карпатах.

В других регионах Украины существенных осадков не будет. Синоптики прогнозируют туман на территории всей страны, кроме северных и восточных областей.

"В северной части на дорогах местами гололедица. Ветер южный, на востоке страны восточный 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от -3 до +2, а днем в западных областях +2 до +7", - говорится в прогнозе погоды на 15 января.

Отдельно Укргидрометеоцентр предупредил, что 15 января в некоторых регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления. Из-за ухудшения погодных условий установлен I (желтый) уровень опасности.