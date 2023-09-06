Украина: сухой и жаркий вторник с температурой до +33°C

Во вторник, 15 августа, на территории Украины ожидается продолжение сухой и жаркой погоды без осадков, с термометрами поднимающимися днем до отметки в 33° по Цельсию.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
Ветры в этот день будут иметь восточное и северо-восточное направление, их скорость составит 3-8 м/с. Ночью жители страны могут ожидать температуры в диапазоне 14-19°, в южных регионах страны даже до 23°. Днем тепло прогреется до 28-33°. В горных районах, таких как Карпаты, ночью температура опустится до 9-14°, а в период дневных часов поднимется до 22-27°.
В столице, Киеве, и его окрестностях также не предвидится осадков 15 августа. Ветры северо-восточного направления будут дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью в Киеве ожидается температурный диапазон 17-19°, а днем погода будет комфортной с 31-33°. В области Киева ночная температура будет находиться в пределах 14-19°, а днем столбики термометров покажут 28-33°.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
Ветры в этот день будут иметь восточное и северо-восточное направление, их скорость составит 3-8 м/с. Ночью жители страны могут ожидать температуры в диапазоне 14-19°, в южных регионах страны даже до 23°. Днем тепло прогреется до 28-33°. В горных районах, таких как Карпаты, ночью температура опустится до 9-14°, а в период дневных часов поднимется до 22-27°.
В столице, Киеве, и его окрестностях также не предвидится осадков 15 августа. Ветры северо-восточного направления будут дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью в Киеве ожидается температурный диапазон 17-19°, а днем погода будет комфортной с 31-33°. В области Киева ночная температура будет находиться в пределах 14-19°, а днем столбики термометров покажут 28-33°.
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