Тепло, без существенных осадков: погода в Украине на 31 марта

Синоптики прогнозируют комфортную погоду практически на всей территории Украины, утром возможны кратковременные дожди в двух областях, днем без осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
В Днепропетровской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
Солнце взойдет в 6:35, а зайдет в 19:28. Долгота дня составит 12 ч 53 мин.
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