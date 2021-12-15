Тепло, без существенных осадков: погода в Украине на 31 марта

06:14 31 Март Киев, Украина

Синоптики прогнозируют комфортную погоду практически на всей территории Украины, утром возможны кратковременные дожди в двух областях, днем без осадков. 

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.

В Кировоградской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.

В Днепропетровской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.

В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.

В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.

Солнце взойдет в 6:35, а зайдет в 19:28. Долгота дня составит 12 ч 53 мин.