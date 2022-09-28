Тепло, но дождливо: прогноз погоды в Украине на 28 сентября

07:04 28 сентября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве регионах Украины пройдут дожди. Температура воздуха достаточно комфортная – в течение дня 13-20°, на юге 19-24°.
 
В Одесской и Херсонской областях сохранится «оранжевый» (чрезвычайный) уровень пожарной опасности. 

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха+17...+20 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Черниговской и Сумской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.

В Николаевской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.

В Херсонской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.