Тепло, но дождливо: прогноз погоды в Украине на 28 сентября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве регионах Украины пройдут дожди. Температура воздуха достаточно комфортная – в течение дня 13-20°, на юге 19-24°.
В Одесской и Херсонской областях сохранится «оранжевый» (чрезвычайный) уровень пожарной опасности.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха+17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Черниговской и Сумской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Николаевской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Херсонской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха+17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Черниговской и Сумской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Николаевской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Херсонской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
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