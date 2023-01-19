Тепло, местами небольшие осадки: погода в Украине 19 января

07:09 19 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня на Крещение в Украине будет теплая погода. В Западных и Северных регионах небольшой дождь.



Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, небольшой дождь. Ветер разных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.



На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



На Днепропетровщине пасмурно, без осадков. Ветер южный 7-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14°С.



Западный регион Украины

На Львовщине пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 2-6 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



В Хмельницкой области облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



На Волыни пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С.



В Ровенской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +7...9°С.



В Тернопольской области пасмурно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



В Черновицкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+14°С.



На Закарпатье пасмурно, дождь. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура воздухаднем +8...+10°С.



Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-7м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Житомирской области облачно, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



На Черниговщине пасмурно, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер южный, 8-10 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



Восточный регион Украины

На Харьковщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 6-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°С



Южный регион Украины

В Запорожье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9-10 м/с. Температура воздуха днем +14..+16°С.



В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков Ветер южный, 8-11 м/с. Температура воздуха днем +13...+15°С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 8-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха днем +16...+18°С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-7м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.