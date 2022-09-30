Тепло, местами дожди: прогноз погоды в Украине на 30 сентября

По данным Укргидрометцентра, последний день месяца порадует теплом, в некоторых областях страны пройдут дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черкасской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черкасской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Волынской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
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