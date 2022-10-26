Тепло, местами дожди: прогноз погоды в Украине на 26 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди. Наиболее интенсивные дожди вероятны на Левобережье Украины.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях пасмурно, дождь. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+12 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях пасмурно, дождь. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+12 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
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