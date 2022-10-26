Тепло, местами дожди: прогноз погоды в Украине на 26 октября

07:02 26 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет тепло, во многих регионах пройдут дожди. Наиболее интенсивные дожди вероятны на Левобережье Украины.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.

В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

В Тернопольской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха  +11...+14 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Закарпатской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.

В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях пасмурно, дождь. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+12 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.