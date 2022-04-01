Тепло, местами дожди: прогноз погоды в Украине на 1 апреля

По данным Гидрометцентра, сегодня в Украине сохранится тепла погода, в западных, центральных и северных областях ожидаются дожди.
В южных, центральных и восточных регионах ожидается сильный ветер.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью днем +19...+22 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью днем +19...+22 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
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