Тепло, местами дожди: прогноз погоды на 2 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 2 июня, в стране будет сухо и тепло. Дожди с грозами ожидаются лишь, ближе к вечеру - в западных, северных и центральных регионах.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Черкасской и Полтавской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха °С, днем +25...+28 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Луганской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
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