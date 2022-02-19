Тепло, местами дожди: прогноз погоды на 16 февраля

По информации синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, дожди и мокрый снег ожидаются лишь в некоторых западных и центральных областях.
Местами в восточных областях возможен туман, видимость снизится до 300-400 м.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1…+4 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
Местами в восточных областях возможен туман, видимость снизится до 300-400 м.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1…+4 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
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