Тепло, местами дожди: прогноз погоды на 16 февраля

07:12 16 Февраль Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня в Украине преимущественно без осадков, дожди и мокрый снег ожидаются лишь в некоторых западных и центральных областях.

Местами в восточных областях возможен туман, видимость снизится до 300-400 м.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.

В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.

В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.

В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1…+4 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.

В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.