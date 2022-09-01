Тепло и сухо: прогноз погоды в Украине на 30 августа

По данный Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет солнечная и сухая погода. Кратковременные дожди возможны лишь вечером в центре и на северо-востоке страны.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Хмельницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Хмельницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
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