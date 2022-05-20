Тепло и сухо: погода в Украине на 20 мая

06:49 20 мая Киев, Украина

По информации Укргидрометцентра, сегодня, 20 мая в Украине ожидается теплая погода преимущественно без осадков , дожди возможны лишь на северо-востоке страны.



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.



В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +22...+25 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.



В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.



В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



В Луганской и Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.



В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.