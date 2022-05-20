Тепло и сухо: погода в Украине на 20 мая

По информации Укргидрометцентра, сегодня, 20 мая в Украине ожидается теплая погода преимущественно без осадков, дожди возможны лишь на северо-востоке страны.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Луганской и Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
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