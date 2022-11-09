Тепло и сухо: погода в Украине 9 ноября

07:03 09 ноября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет достаточно теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-5 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Тернопольской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.

В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Херсонской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом в южный, 3-4 м/с. Температура воздуха +12…+13 °С.