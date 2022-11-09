Тепло и сухо: погода в Украине 9 ноября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет достаточно теплая и солнечная погода, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-5 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Тернопольской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Херсонской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом в южный, 3-4 м/с. Температура воздуха +12…+13 °С.
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