Тепло и сухо: погода в Украине 3 января

07:07 03 января Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет тепло, сухо, но облачно . Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



Западный регион Украины

На Львовщине и Хмельнитчине пасмурно, без осадков. Ветер западный, 4-5 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Волыни пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



В Ровенской области облачно, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом в северо-западный, 1-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



На Закарпатье пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



На Черниговщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-7 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



На Сумщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +7...+9°С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



На Донбассе небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



Южный регион Украины

В Запорожье небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +9...+11°С.



В Херсонской и Николаевской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +10...+12°С.



В Автономной Республике Крым ясно без осадков. Ветер южный, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +12...+14°С.



В Киеве облачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°С