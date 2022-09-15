Тепло и дождливо: погода в Украине 15 сентября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей Украины ожидаются дожди, сухая погода ожидается лишь в южных регионах страны.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Черниговской и Сумской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Киеве пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
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