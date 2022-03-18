Теплая, но дождливая Троица: прогноз на 20 июня 2021

По прогнозам синоптиков 20 июня в Украине будет теплым, однако отдых украинцам испортит дождь. Украину снова накроют грозы, хотя температура воздуха сохранится в районе до +24...+31 градуса.
Погода на Троицу в регионах
Синоптики прогнозируют дожди и грозы почти по всей территории страны. Сухо будет только в Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской областях и Крыму.
Несмотря на осадки, во всех регионах будет жарко, в среднем воздух прогреется до +26...+28 градусов. Свежее всего будет в Одесской области – +23...+25 градусов, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой – +24...+26 градусов. В то же время самых высоких отметок термометры будут достигать в Закарпатской, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Донецкой – 28...+30 градусов, на Луганщине будет +29...+31 градус.
Ветер будет дуть восточный, разгоняться до 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве будет сухо, а температура воздуха составит +28...+30 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 20 июня:
Ужгород – 28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – 28...+30
Житомир – 28...+30
Винница – +26...+28
Одесса – +23...+25
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – 25...+27
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +27...+29
Чернигов – 28...+30
Суммы – 28...+30
Полтава – 28...+30
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – 28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +27...+29
Киев – 28...+30
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