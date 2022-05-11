Сухо и тепло: погода в Украине 11 мая

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 11 мая, в Украине будет тепло и преимущественно сухо, кратковременные дожди ожидаются лишь в восточных регионах.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
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