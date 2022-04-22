Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на 23 июля

06:14 23 июля Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня в Украине ожидается сухая и солнечная погода, в Карпатах возможен кратковременный дождь.
 
Также синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности на востоке страны и в Крыму.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.

В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +25...+28 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.

В Черновицкой и Закарпатской областях переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +23...+26 °С.

Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.

В Житомирской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +24...+27 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.

Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.