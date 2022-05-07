Сухо и солнечно: погода в Украине 5 мая

06:29 05 мая Киев, Украина

Сегодня, 5 мая, в Украине преимущественно сухая и солнечная погода. Кратковременные дожди вероятны на Закарпатье и в Крыму.
 
В южных и восточных регионах усилится ветер, порывы будут достигать 20 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Волынской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Сумской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха  днем +14...+17 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.