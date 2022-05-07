Сухо и солнечно: погода в Украине 5 мая

Сегодня, 5 мая, в Украине преимущественно сухая и солнечная погода. Кратковременные дожди вероятны на Закарпатье и в Крыму.
В южных и восточных регионах усилится ветер, порывы будут достигать 20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Волынской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Волынской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии