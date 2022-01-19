Сухо и морозно: прогноз погоды на 19 января

06:01 19 Январь Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня в Украине без существенных осадков, столбик термометра в некоторых регионах опустится до - 7.
 
Метеорологи предупреждают, что в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха  днем -1...+2 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью днем -3...0 °С.

В Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6...-3 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -7...-4 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6…-3 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.

В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3…0 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.