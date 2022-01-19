Сухо и морозно: прогноз погоды на 19 января

По информации синоптиков, сегодня в Украине без существенных осадков, столбик термометра в некоторых регионах опустится до - 7.
Метеорологи предупреждают, что в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью днем -3...0 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6...-3 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -7...-4 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6…-3 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3…0 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью днем -3...0 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6...-3 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -7...-4 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6…-3 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3…0 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
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