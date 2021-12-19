Суббота, 20 марта, будет облачной и в большинстве областей дождливой

06:28 20 Март Киев, Украина

Суббота в Украине будет пасмурной и дождливой, в центре и на востоке страны возможно сгущение тумана до 100-300 м.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.



В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем +3...+6 °С.



В Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.



В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +5...+8 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.



В Сумской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.



В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.



В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.



Солнце взойдет в 5:59, а зайдет в 18:10. Долгота дня составит 12 ч 11 мин.