Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года

19:41 05 августа Киев, Украина

Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать, по меньшей мере, до весны 2024 года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона.



Этот статус получил более 5 миллионов украинцев.

Она подчеркнула, что страны Европейского Союза уже переходят на долгосрочные стратегии по защите прав украинских беженцев. Эти вопросы обсуждались во время визита еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон.



Стефанишина пообещала предоставить отдельное разъяснение по поводу процедуры регистрации украинцев, которые временно возвращаются домой, а затем снова едут в ЕС.



Вице-премьер-министр также отметила, что во время встречи с комиссаром по вопросам внутренних дел Еврокомиссии Илвой Йоганссон они договорились создать «Международную украинскую школу». Этот проект должен обеспечить присутствие украинских учителей и преподавания в школах ЕС, где будут учиться дети из Украины.



По словам Йоганссон, более 8 миллионов украинцев были вынуждены переехать в страны Евросоюза. Это количество равно количеству населения средней страны в Европе.



Она также отметила , что находящиеся в ЕС украинцы могут увидеться со своими близкими без снятия регистрации в странах Евросоюза, если это не долговременное путешествие. Но если украинцы решили вернуться домой, в ЕС просят сообщать соответствующим органам об отмене регистрации. При необходимости там можно будет зарегистрироваться повторно.



Ранее сообщалось, что временная защита для украинцев в ЕС будет действовать в течение одного года, но если ситуация в Украине улучшится, механизм могут досрочно остановить. В то же время, этот период могут автоматически продлить еще на шесть месяцев, максимум дважды. Также Европейская комиссия может предложить Совету ЕС увеличить продолжительность защиты еще на год. То есть максимальный срок временной защиты – три года.





