Солнечно и тепло: погода на 26 февраля

06:12 26 февраля Киев, Украина

В Украине сегодня, 26 февраля будет сухая и солнечная погода, в некоторых областях потеплеет до +18.



В отдельных районах на западе ночью сгустится туман, видимость составит около 900 м. В северных, центральных и восточных частях страны ночью и утром на дорогах гололедица.



В центральных областях

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +11…+14 °С.



На западе страны

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +14...+17 °С.



В северных областях

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3 °С, днем +7…+10 °С.



На востоке страны

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +8...+11 °С.



В южных областях

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +13…+16 °С.



В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7…+10 °С.



Солнце взойдет в 6:47, а зайдет в 17:34. Долгота дня составит 10 ч 47 мин.