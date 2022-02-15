Солнечно и сухо: прогноз погоды на 15 февраля

По информации синоптиков, сегодня в Украине солнечно и без осадков, лишь в Закарпатской области будет пасмурная погода и дождь.
Центральный регион Украины
В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1…+4 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Полтавской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +1…+4 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
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