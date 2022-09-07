Солнечно и прохладно: погода в Украине 7 сентября

07:01 07 сентября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается солнечная и сухая погода, локальные кратковременные дожди возможны в Карпатах
 
Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Киеве ясно, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.