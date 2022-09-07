Солнечно и прохладно: погода в Украине 7 сентября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается солнечная и сухая погода, локальные кратковременные дожди возможны в Карпатах
Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Волынской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
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