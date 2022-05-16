Солнечно и без осадков: погода в Украине 16 мая

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 16 мая, в Украине будет солнечная и теплая погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+23 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом в северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +16°С.
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+23 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом в северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +16°С.
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