Солнечно и без осадков: погода в Украине 16 мая

06:47 16 мая Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 16 мая, в Украине будет солнечная и теплая погода без осадков. Ветер северо-западный , 5-10 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.



В Волынской и Ровненской областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.



В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+23 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.



В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.



В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.



В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом в северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +16°С.