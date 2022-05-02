Солнечно, без существенных осадков: прогноз погоды на 2 мая

По данным Гидрометцентра, сегодня, 2 мая, в Украине солнечно, дожди ожидаются только в западных областях. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 1-5 м/с. Температура воздуха днем до +15 °С.
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Днепропетровской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Тернопольской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Донецкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 1-5 м/с. Температура воздуха днем до +15 °С.
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